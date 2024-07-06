رئيس المركز القومي للسينما ينعي مدير التصوير عصام فريد

نعي مدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، وفاة مدير التصوير الكبير د. عصام فريد والذي وافته المنية اليوم ، حيث ذكر بكر أن الراحل كان له بصمات مميزة في تاريخ السينما المصرية وستظل أعماله خالدة دائماً في أذهاننا جميعاً.

وتقدم حسين بكر بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل متمنياً من الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يُذكر أن الراحل عصام فريد ولد في 8 نوفمبر 1941، ونشأ وترعرع في حي المعادي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جداً، الدفعة الثانية.

صوَّر عصام فريد 36 فيلما روائيا كمصور، و61 فيلما روائيا كمدير تصوير، و24 مسلسل تليفزيونيا، وحاصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، وأصبح مديراً للتصوير من عام 1970.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها هي: النمر والانثي، كراكون في الشارع، حتي لا يطير الدخان، يارب ولد، أشياء ضد القانون، بريق عينيكي، الحب وحده لا يكفي، وغيرها من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية.