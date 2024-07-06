البنك الأهلي يفوز على زد بهدف في الدوري

واصل فريق البنك الأهلي تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفني صحوته فى مسابقة الدوري وحقق الفوز على مضيفه زد بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي

أحرز هدف البنك الأهلي من ضربة جزاء اللاعب سعيدو سنبوري فى الدقيقة 72

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 33 فى المركز 12

كان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز التى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى.

جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، احمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطي المدير الفني كالتالى :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.