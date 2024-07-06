الرئيس الأوكراني: نعمل على استراتيجية جديدة في البحر لبلدنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده تعمل على استراتيجية جديدة في البحر وأن مجلس الأمن القومي في البلاد سيوافق عليها قريبا.

ووفقا للموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية فقد أعرب زيلينسكي عن امتنانه لجميع المحاربين الذين بفضلهم تم شن غارات المسيرات، وقال إنه يجب على روسيا أن تشعر برد الفعل على أفعالها ضد بلده وشعبه، وهذا الرد عليهم أصبح واضحا الآن، والمسيرات الأوكرانية هي بالفعل علامة عالمية.

وأضاف أن بلاده تعمل على استراتيجية جديدة لها في البحر - الاستراتيجية البحرية الأوكرانية ، وسيوافق مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد على هذه الاستراتيجية قريبا، ويجري الآن وضع اللمسات النهائية على نقاطها.

وتابع " نحن ندرك بوضوح أن الحرب غيرت ديناميكيات القوة في منطقة البحر الأسود بأكملها، وأن الأسطول الروسي لن يهيمن على هذه المياه مرة أخرى أبدا ، ونحن نعمل على تأمين مصالحنا، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التكنولوجية الجديدة لأوكرانيا وعلاقاتنا الجديدة مع الشركاء ، ومن الآن فصاعدا ستقف أوكرانيا دائما كدولة قادرة على الدفاع عن مصالحها البحرية وشرايين النقل ومصالح حلفائنا وشركائنا".

وعلى صعيد آخر، قال زيلينسكي أن بلاده قامت هذا الأسبوع بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بشكل كبير، وسيكون الأسبوع المقبل هو الوقت المناسب لمواصلة هذه الخطوات ، وتابع " كل يوم، جنبا إلى جنب مع فريقنا، نعمل بدقة مع الشركاء بشأن الاتفاقيات ذات الصلة ، سواء ضمن تحالفات الدفاع الجوي وتحالفات (إف 16) ، أو على أساس ثنائي ، على وجه الخصوص، مع أمريكا".