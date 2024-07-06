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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 16 فلسطينيا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات

قصف
قصف
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أدي قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في النصيرات، بوسط قطاع غزة، إلي استشهاد 16 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وكشفت مصادر محلية، في تصريحات نشرتها الوكالة، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا، وجرح حوالي 50 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وتابعت المصادر أن مدرسة الجاعوني التي تم استهدافها تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة في 7 أكتوبر الماضي.

يذكر أن إجمالي عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع وصل إلي 38098 شهيدا، وإصابة 87705 آخرين، منذ 7 أكتوبر الماضي.

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