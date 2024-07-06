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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشهد احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

الدكتور ابراهيم صابر
الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة
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 شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب. 
حضر الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور  يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور  أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين وقيادات القوات المسلحة، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.

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