رئيس وزراء المجر: أعددت لزيارتي إلى روسيا سرًّا

قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، إنه أبقى الاستعدادات لزيارته إلى روسيا فى سرية تامة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوربان قوله لصحيفة سويسرية صادرة بالألمانية، "تم الإعداد لهذا الاجتماع بطريقة سرية تماما، وبعد رحلة إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، بدأت فى وضع خطط للسفر إلى موسكو، وبعثت رسالة سرية إلى وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، أطلب منه التحضير للقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف أوربان " إن جميع الاتصالات تخضع لمراقبة الشخصيات الكبيرة، لذلك احتفظت بغطاء من السرية بشأن الاستعدادات، ورحلتى إلى روسيا أصبحت معروفة للجميع عندما طلبت طائرة حكومية مجرية الإذن بدخول المجال الجوى البولندي، مما فتح الطريق أمام تسرب المعلومات".

وأمضى بوتين وأوربان أكثر من ساعتين ونصف فى إجراء محادثات فى الكرملين يوم أمس الجمعة، وحضرت المباحثات وفود ضمت وزيرى خارجية البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، يوم الجمعة، إن بودابست اقترحت زيارة رئيس الوزراء المجرى لروسيا قبل يومين فقط من حدوثها.