بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية العام الهجري الجديد

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، احتفالية العام الهجري الجديد، مساء اليوم السبت، وذلك عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي نطاق حي العرب، في أول تواجد للمحافظ الجديد في أحد الفعاليات، بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات والشخصيات التنفيذية والأمنية والسياسية.

بالصور.. احتفالية العام الهجري الجديد في بورسعيد

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تطرق وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته، للحديث عن الهجرة النبوية التي كانت سببًا في نشر الإسلام في بقاع الأرض، وأنها كانت قرارا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بناء على تخطيط وأخذ بالأسباب، واختار الرفيق والدليل ومن يأتي بالمؤن، وخطط لكل شئ وليس مصادفة، ثم تطرق للحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية.

ووزعت محافظة بورسعيد عبوات أرز ولبن على الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، كما استمتع الحضور بالابتهال والإنشاد الديني خلال الاحتفالية.

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