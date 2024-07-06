يورو 2024.. تشالهان أوغلو يعود لتشكيل منتخب تركيا أمام هولندا

أعلن الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب تركيا، اليوم السبت، هولندا على الملعب الأولمبي في برلين، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد أردا جولر نجم ريال مدريد الإسباني، في التشكيل الأساسي لمنتخب تركيا في مواجهة هولندا.

وعاد القائد هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان الإيطالي إلى تشكيل تركيا الأساسي، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

عبر منتخب تركيا من دور الـ16، بعدما تخطى النمسا بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما اكتسح رومانيا بثلاثية نظيفة.

تشكيل منتخب تركيا لمواجهة هولندا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: جونوك

خط الدفاع: مولدور - أكايدين - بردكجي - كادوي أوغلو

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو - أوزجان - أيهان

وفي الهجوم: أردا جولر - يلماز - كينان يلدز.