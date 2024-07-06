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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. فان دايك يقود تشكيل منتخب هولندا أمام تركيا

منتخب هولندا
منتخب هولندا
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أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تركيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب هولندا، اليوم السبت، تركيا على الملعب الأولمبي في برلين، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ممفيس ديباي هجوم منتخب هولندا أمام تركيا، رفقة كودي جاكبو وستيفن بيرجوين.

ويتواجد القائد فيرجيل فان دايك أساسيًا في تشكيل المنتخب الهولندي، بجانب ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما اكتسح رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

بينما تخطى منتخب تركيا، النمسا بهدفين مقابل هدف، في دور ثمن النهائي.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة تركيا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: بارت فيربروجن 

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: تشافي سيمونز - تيجاني ريندرز - جيردي شوتن

وفي الهجوم: ستيفن بيرجوين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.

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