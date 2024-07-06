محافظ كفر الشيخ خلال لقائه مع الصحفيين: المحافظة ستكون رقم واحد

قال ، اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، إن الأشخاص العاديين كثيرون ولكن المتميزين قليلون، وأنا أحب أن أكون متميزًا ، ولا أحب الشعارات وهدفى هو النجاح، ولن أضيع فرصة خير لهذه المحافظة

كانت هذه الكلمات الأولى للواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، عقب ادائه اليمين الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك خلال إجتماعه الموسع مع مراسلى المواقع الإخبارية والصحف، اليوم السبت، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير مساعد محافظة كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن أهم أهدافه أن تكون المحافظة رائدة وفى المركز الأول فى جميع المجالات، لمواجهة كافة التحديات والمشاكل، ولدينا إرادة للنجاح وإستكمال مسيرة الزملاء، المحافظين السابقين، مقدماً خالص الشكر للواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، علي جهوده الوطنية في تحقيق التنمية بمحافظة كفرالشيخ، لافتًا أنه منذ أن أدى اليمين الدستورية أطلع على مشكلات المحافظة، وستكون الجولات الميدانية الفيصل خلال الأسابيع القادمة.

أوضح أنه من أجل التميز والنجاح لابد من بذل مجهود مضاعف مع عمل جماعى جاد، لافتًا الى أن كفرالشيخ تمتلك مقومات وفرص استثمارية واعدة، وسندرس كل الفرص المتاحة واستغلالها للوصول إلى النتائج المرجوة، من أجل نهضة ورفعة شأن بلدنا، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على تحقيق مصالح المواطنين، وأن المواطن الأكثر احتياجًا هو هدفه الأول، وأيضًا التركيز على الصناعة والاستثمار وتسليط الضوء على السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهات التنفيذية مع بعضها من أجل النهوض بجهود الدولة في تحقيق جودة الحياة لأبناء المحافظة، وأن العمل المؤسسى سر نجاح أى منظومة لتحقيق النتائج على الأرض، وسنعمل على ذلك من خلال القيام بالجولات الميدانية فى كل مكان، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين عن قرب.

ختم محافظ كفرالشيخ، كلمته برسالة إيجابية مفادها أن أى تحدٍ مهما كان صعبًا فهو ليس مستحيلًا، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام فى دعم جهود الدولة.