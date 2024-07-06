يورو 2024.. مباراة إنجلترا وسويسرا إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة إنجلترا وسويسرا إلى الشوطين الإضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع وجود حذر دفاعي من المدربين، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة إنجلترا ضد سويسرا

في الشوط الثاني، ظهر منتخب سويسرا بقوة، حيث حاول هز الشباك عن طريقة بريل إمبولو.

ونجح إمبولو في وضع المنتخب السويسري في المقدمة، بهدف في الدقيقة 75، بعد تمريرة عرضية من زميله دان ندوي على القائم البعيد للحارس جوردان بيكفورد.

وأجرى ساوثجيت مدرب إنجلترا 3 تعديلات على تشكيل الأسود الثلاثة لتعديل النتيجة.

وبعد مرور 5 دقائق، جاء هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي عن طريق بوكايو ساكا بصاروخية من على مشارف منطقة الجزاء.

وبعد هدف التعادل، سيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب، وضغط بقوة على مرمى المنافس.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه اللقاء إلى الشوطين الإضافيين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.