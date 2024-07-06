مستشار النمسا: قرارات ترحيل مرفوضي اللجوء مستمرة بشكل عادل وشفاف

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن قرارات ترحيل مرفوضي اللجوء مستمرة بشكل عادل وشفاف ووفق الدستور والقانون النمساوي.

وقال نيهمر، في تصريح اليوم السبت، إنه أجاب بكل موضوعية على كافة الإستفسارات من النواب والتي أثيرت بشأن القضايا الراهنة في جلسة المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) أمس".

وأضاف أنه حرص على توضيح كافة الأمور خاصة ملف اللاجئين قبل العطلة الصيفية الطويلة في المجلس الوطني (البرلمان).

وكانت الجلسة الأخيرة للبرلمان قبل العطلة الصيفية قد شهدت جدلا وتبادل اتهامات بين حزب الشعب الحاكم والحزب الإشتراكي المعارض، وقام فيليب كوشر النائب عن الحزب الإشتراكي باستجواب المستشار نيهمر وإتهمه بالتسبب في خسارة المواطن في مستوى الرخاء المعيشي بنسبة 2.4 بالمائة، وزعم أن النمسا تعاني من أسوأ تنمية إقتصادية في جميع أنحاء أوروبا الغربية.