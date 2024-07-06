ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئاسة الشؤون الدينية: 90% نسبة رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين

المسجد الحرام
المسجد الحرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حول قياس مدى رضا الحجاج عن الخدمات الدينية في الحرمين خلال موسم الحج، إلى أن الرئاسة نجحت بنسبة 90% في تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خدمات دينية معيارية محوكمة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة حرصت على تحقيق التميز والجودة في خدماتها الدينية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق الحوكمة وقياس الأثر، وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وقال السديس إن الرئاسة نجحت في تقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم; ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

دراسة الشؤون الدينية المسجد الحرام المسجد النبوي موسم الحج الحجاج