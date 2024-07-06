نشرة أخبار المحافظات 6 يوليو 2024

شهدت المحافظات عديد من الأحداث الهامة اليوم السبت 6 يوليو 2024 وتستعرض البوابة نيوز أهم تلك الأحداث في نشرتها الاخبارية ومنها :

جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات المصرية بالتصنيف الهولندي للجامعات

https://www.albawabhnews.com/5032701

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم

https://www.albawabhnews.com/5032760

محافظ القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية: مكتبي ومكاتبكم في الشارع

https://www.albawabhnews.com/5032668

محافظ المنوفية يلتقي أسرة "مليج" المتضررة من هبوط أرضي بمنزلهم

https://www.albawabhnews.com/5032641

انهيار والدة اللاعب أحمد رفعت خلال تشييع جثمانه بكفر الشيخ

https://www.albawabhnews.com/5032600

وسط ترحاب حافل.. وصول محافظ الأقصر الجديد ونائبه إلى مقر الديوان العام

https://www.albawabhnews.com/5032470

إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا

https://www.albawabhnews.com/5032429