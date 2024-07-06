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الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشرة أخبار المحافظات 6 يوليو 2024

بر مصر
بر مصر
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شهدت المحافظات عديد من الأحداث الهامة اليوم السبت 6 يوليو 2024  وتستعرض البوابة نيوز أهم تلك الأحداث في نشرتها الاخبارية ومنها :

 

جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات المصرية بالتصنيف الهولندي للجامعات

 

https://www.albawabhnews.com/5032701

 

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم

https://www.albawabhnews.com/5032760

 

محافظ القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية: مكتبي ومكاتبكم في الشارع

 

https://www.albawabhnews.com/5032668

 

محافظ المنوفية يلتقي أسرة "مليج" المتضررة من هبوط أرضي بمنزلهم

 

https://www.albawabhnews.com/5032641

 

 

انهيار والدة اللاعب أحمد رفعت خلال تشييع جثمانه بكفر الشيخ

 

https://www.albawabhnews.com/5032600

 

 

وسط ترحاب حافل.. وصول محافظ الأقصر الجديد ونائبه إلى مقر الديوان العام

https://www.albawabhnews.com/5032470

 

إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا

 

https://www.albawabhnews.com/5032429

 

بر مصر نشرة اخبار المحافظات المنيا كفر الشيخ