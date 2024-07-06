نشرة أخبار المحافظات 6 يوليو 2024

شهدت المحافظات عديد من الأحداث الهامة اليوم السبت 6 يوليو 2024 وتستعرض البوابة نيوز أهم تلك الأحداث في نشرتها الاخبارية ومنها :
جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات المصرية بالتصنيف الهولندي للجامعات
https://www.albawabhnews.com/5032701
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم
https://www.albawabhnews.com/5032760
محافظ القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية: مكتبي ومكاتبكم في الشارع
https://www.albawabhnews.com/5032668
محافظ المنوفية يلتقي أسرة "مليج" المتضررة من هبوط أرضي بمنزلهم
https://www.albawabhnews.com/5032641
انهيار والدة اللاعب أحمد رفعت خلال تشييع جثمانه بكفر الشيخ
https://www.albawabhnews.com/5032600
وسط ترحاب حافل.. وصول محافظ الأقصر الجديد ونائبه إلى مقر الديوان العام
https://www.albawabhnews.com/5032470
إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا
https://www.albawabhnews.com/5032429