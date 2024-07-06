إجلاء أكثر من 1000 شخص إثر تسرب في سد وسط الصين

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم السبت، إجلاء أكثر من 1000 شخص بعد حدوث تسرب بأحد السدود في خزان جيوفنج في محافظة بينججيانج بمقاطعة هونان وسط البلاد.

وذكر تحقيق أولي أنه في حال تفاقم التسرب فقد يتأثر نحو 21 ألف شخص يعيشون في اتجاه مجرى النهر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتجري حاليا جهود الإنقاذ، التي تشمل نقل السكان بالقرب من السد وسحب المياه من الخزان.

وحتى الآن، انخفض منسوب المياه في الخزان إلى 125 مترا وتمت السيطرة على التسرب بشكل فعال.

ومنذ 16 يونيو، تشهد مقاطعة هونان أشد هطول للأمطار هذا العام لتحطم الأرقام القياسية التاريخية في بعض المناطق.