تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتفتح نقاشا حول "الأفروسنتريك"

كثفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشاطها الحواري والسياسي، وعقدت ندوة حوارية بعنوان "30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ" بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني وقيادات القطاعات بوزارة الثقافة، ونحو 300 من ممثلي الأحزاب السياسية بمصر.

تناولت الندوة، التي عقدت بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ30 يونيو، ذكريات اعتصام المثقفين والذي كان الشرارة الأولى للثورة، ومساعي الجماعة الإرهابية في تغيير الهوية المصرية ودور جبهة الإنقاذ ووسائل الإعلام والمرأة وكافة فئات المجتمع في مواجهة الإخوان في 30 يونيو.

أدارت الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، والمحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، والدكتور محمد الباز، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما عقدت التنسيقية صالونا حواريا بعنوان "الأفروسنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟"، بمشاركة الدكتورة جيهان زكي، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والدكتور وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشروق بركات، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة السويس وصاحبة مشروع تخرج فيلم وثائقي عن الأفروسنتريك وتشويهها لمصر.

فيما نظمت التنسيقية 3 ورش عمل مختلفة لمناقشة عدة قضايا وهى "الذكاء الاصطناعي والإنترنت على الأطفال بمصر"، و"قراءة مفصلة في البيان الختامي والموازنة العامة"، و"توحيد الجهات الثقافية في مصر"، وأصدرت حزمة من التوصيات الهامة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي في هذه الموضوعات.

وشاركت التنسيقية أيضا في ندوة تعريفية بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "انت لست وحدك" لتعزيز أهمية التوعية بقضايا الصحة النفسية والدعم النفسي، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والتي أشادت بدور تنسيقية شباب الأحزاب في دعم هذا الملف على مختلف الأصعدة التشريعية والتنفيذية والميدانية.

وناقشت الندوة أهمية دعم المرضي النفسيين وضرورة أن يكون هذا الدعم غير قاصر على الأطباء والمعالجين النفسيين فحسب، بل يجب أن تكون كافة مؤسسات المجتمع مشاركة فيه بدءا من البيت مروا بالمدارس ومؤسسات المجتمع المدني وصولا إلى مقرات العمل.

وعلى صعيد آخر، استضافت منصة "فكر تاني" المعارضة، النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وتطرق الحوار إلى أبرز القضايا والأزمات وتفاصيل المرحلة.

وأجرى النائبان حوارا يتسم بالمصارحة والمكاشفة بشأن طبيعة تشكيل التنسيقية وطريقة إدارتها ومصادر تمويلها ومشروعها السياسي وآليات تطور مسارها وانفتاحها على مختلف التيارات السياسية وتعاطيها مع الاختلافات بين وجهات النظر داخلها.

