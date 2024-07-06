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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يزور مبنى ديوان المحافظة

لتقديم التهنئة للمحافظ الجديد ونائبه

الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ يقدم التهنئة ل
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استقبل  اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، كما قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد الثقة بتولية منصب نائب محافظ كفرالشيخ، متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بالدور الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع، من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وأنشطتها البحثية والعلمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل ومتابعة المشاريع المشتركة.

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الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ