اقرأ غدًا في «البوابة».. حماس تقبل المقترح الأمريكي لبدء محادثات إطلاق سراح الأسرى

السبت 06/يوليو/2024 - 08:37 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 7 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شهداء ومصابون.. غارة إسرائيلية فى الضفة الغربية تقتل ٧ بينهم 5 من المقاومة

حماس تقبل المقترح الأمريكى لبدء محادثات إطلاق سراح الأسرى

«بايدن» مصمم على استكمال سباق الانتخابات

الرئيس الأمريكى: لا أحد مؤهل أكثر منى للفوز.. ولا أومن باستطلاعات الرأي

فرنسا.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية فى ظل صعود اليمين.. ومخاوف من أعمال عنف

فى اتصال هاتفى من الرئيس السوري.. السيسى يبحث مع «الأسد» جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

الإصلاحى مسعود بيزشكيان يفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

أوكرانيا: لن نُقدم تنازلات لروسيا حال فوز «ترامب» فى الانتخابات الأمريكية