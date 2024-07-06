صور .. أولي جولات محافظ الغربية بمسجد السيد البدوي لحضور احتفالية العام الهجري

بدأ محافظ الغربية الجديد اللواء أشرف الجندي أولي جولاته الميدانية بعد وصوله لديوان المحافظة صباح اليوم وذلك لحضور احتفالية العام الهجري بمسجد السيد البدوي.

وكان في استقباله وكلاء الوزارة ورؤساء الأحياء والمدن. والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من التنفيذيين.

كان اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي وصل ،صباح اليوم ، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وسط استقبال حافل من القيادات التنفيذية ومن العاملين بديوان عام المحافظة.

وكان في استقباله الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وعقد محافظ الغربية عقب وصوله اجتماعا مع القيادات بالديوان العام لمناقشة ابرز الملفات بالمحافظة ولبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة .

وقدم اللواء أِشرف الجندي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظاً للغربية ،مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الغربية لمكانتها التي تستحقها كعروس الدلتا .

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