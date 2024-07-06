إزالة 7 حالات تعدٍّ على الأرض الزراعية في البحيرة.. صور

شدد المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة التصدى بكل حزم لأى متعدى على الأرض الزراعية، وإزالة أى حالة فى المهد، مع تطبيق القانون على المخالفين.

في هذا الصدد، نفذت الإدارة الزراعية بكفر الدوار، برئاسة المهندس إسماعيل شريف، مدير الإدارة الزراعية، بحضور المهندس مصطفى صقر مسؤول الإزالات بالإدارة الزراعية بكفر الدوار ، والمهندس سليمان عمران، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، اليوم السبت، حملة مكبرة، لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، ضمن الموجة الـ 23، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.