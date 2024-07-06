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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب نتنياهو بالتوصل لاتفاق بشأن إطلاق المحتجزين بغزة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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وسط تقارير بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدي حماس، شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مناهضة للحكومة من أجل الضغط عليها للوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

تجمع آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا وقيسارية.

وشهدت قيسارية مظاهرات أمام مقر سكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشهد إسرائيل، منذ فترة طويلة، مظاهرات مستمرة مناهضة للحكومة للمطالبة بالوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى .

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