التحقيق في سرقة سيارة نقل تابعة للإعلامي توفيق عكاشة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول سرقة سيارة نصف نقل شريك بها الإعلامى توفيق عكاشة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما جرى عمل نشرة بأرقام ومواصفات السيارة للعثور عليها.

كان ورد بلاغ إلى اللواء مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٤ من المواطن "إسلام.ش.إ.ع.ع" مفاده سرقة السيارة رقم ( د.ص.أ ٩٦٧٧) ماركة شيڤرولية نقل خضراء اللون موديل ٢٠١١، في المحضر رقم ٤٤٥٠ جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر لسنة ٢٠٢٤.

وفي ذات السياق.. وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.

وقال توفيق عكاشة، عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “رسالتي إلى اللواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن الجيزة، تم سرقة سيارة نصف نقل أنا شريك في نصفها مع رجل أردت أساعده في مواجهة متطلبات الحياة فسرقها الحرامي من سوق أكتوبر للجملة”.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة: تم تحرير المحضر رقم 4450 جنح ثالث أكتوبر.