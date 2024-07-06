التوك توك والأدوية والطرق.. أبرز مطالب السوهاجية من المحافظ الجديد

تولى اللواء عبد الفتاح نور الدين مهام منصبه كمحافظ جديد لسوهاج، وسط آمال عريضة من المواطنين بمعالجة تراكمات من المشكلات المزمنة التي تعاني منها المحافظة، والتي منها حالة الطرق الرئيسية والفرعية في سوهاج والتي تعد على رأس قائمة المطالب التي رصدتها "البوابة نيوز" من عدد من المواطنين، ووصف طارق أحمد، عامل من أهالي المحافظة، حالة الطرق باللا آدمية.

وأشار أحمد، الى أن انتشار مركبات التوك توك على الطرق السريعة دون ترخيص وفرضها تعريفة مبالغ فيها مشكلة أخرى تثقل كاهل المواطنين، ويتوجب علي المحافظ الجديد ان يواجه هذا الملف الشائك.

وعن قطاع الصحة في سوهاج، وبالتحديد في مركز طهطا، من الإهمال الشديد، قاًل حمدي أحمد، موظف، إن المستشفيات والوحدات الصحية تعاني دائمًا من نقص في الأدوية والمستلزمات، وعدم توافر الأطباء المتخصصين، وانصراف الأطباء أثناء العمل للذهاب إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.