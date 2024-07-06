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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تواصل التحقيقات مع شقيق المطرب عصام صاصا في قضية تزوير توكيل رسمي

المطرب عصام صاصا
المطرب عصام صاصا
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 تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها مع شقيق المطرب عصام صاصا، في اتهامه وآخرين بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين، للدفاع عن شقيقه" المتهم بدهس مواطن على الدائري" رغم تواجده خارج البلاد.
كانت النيابة العامة قد أمرت بضبطه وإحضاره، وتمكنت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض عليه، داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تفاصيل ضبطه
بدأت الواقعة بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتورط شقيق مؤدي المهرجانات عصام صاصا بتزوير أحد التوكيلات الرسمية الصادرة من الشهر العقاري، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات معه. 
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تواصل التحقيقات شقيق المطرب عصام صاصا قضية تزوير توكيل