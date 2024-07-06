ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة المهندسين بالمنوفية: فوز محمد عادل برئاسة لجنة الشباب

للدورة الثانية علي التوالي..

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل عبد الودود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية اليوم السبت، انتخابات لجنة الشباب والتوظيف والمشروعات لاختيار رئيسا من أعضاء اللجنة ومقررا من أعضاء المجلس، وذلك بحضور المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية والمهندس محمد البرم أمين عام نقابة المهندسين بالمنوفية والمهندس حسين الحاجة أمين الصندوق بالنقابة.

وأعلنت النقابة فوز المهندس محمد عادل عبد الودود برئاسة لجنة الشباب والتوظيف والمشروعات بنقابة المهندسين  بالمنوفية بالتزكية بحضور 65 عضو من أعضاء اللجنة،  وذلك للمرة الثانية على التوالي بالإضافة لاختيار المهندس ياسر الشريف مقررا للجنة من أعضاء مجلس النقابة.

المنوفية محافظة المنوفية مجلس النقابة نقابة المهندسين نقيب المهندسين