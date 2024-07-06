نقابة المهندسين بالمنوفية: فوز محمد عادل برئاسة لجنة الشباب

أجرت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية اليوم السبت، انتخابات لجنة الشباب والتوظيف والمشروعات لاختيار رئيسا من أعضاء اللجنة ومقررا من أعضاء المجلس، وذلك بحضور المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية والمهندس محمد البرم أمين عام نقابة المهندسين بالمنوفية والمهندس حسين الحاجة أمين الصندوق بالنقابة.

وأعلنت النقابة فوز المهندس محمد عادل عبد الودود برئاسة لجنة الشباب والتوظيف والمشروعات بنقابة المهندسين بالمنوفية بالتزكية بحضور 65 عضو من أعضاء اللجنة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالإضافة لاختيار المهندس ياسر الشريف مقررا للجنة من أعضاء مجلس النقابة.