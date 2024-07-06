النيابة تواجه إمام عاشور بـ "فلاشة" فرد الأمن وتخلي سبيل المتهمين بالتحرش بزوجته

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، إجراء تحقيقاتها مع لاعب الأهلي أمام عاشور في واقعة اتهامه بالاعتداء على أفراد أمن مول شهير بمدينة الشيخ زايد، واتهامه ٤ شباب آخرين كانوا داخل المول بالتحرش بزوجته ومواجهته بالفلاشة التي قدمها فرد الأمن "المجني عليه" التي ترصد تسجيل الكاميرات بدخول أمام عاشور المول وقت الواقعة.

إخلاء سبيل المتهمين

وأخلت النيابة منذ قليل سبيل الشباب الأربعة المتهمين في واقعة التحرش بزوجة اللاعب، بالضمان الشخصي لكل منهم، بعد استدعائهم وحضورهم من تلقاء أنفسهم.

أمام عاشور أمام النيابة

وبدأت التحقيقات مع إمام عاشور منذ قليل، وواجهت النيابة اللاعب بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن، التي تحوي تصوير فديو رصدته كاميرات المراقبة لحظة دخوله السينما وبصحبته قرابة 15 فردا، وبينت اعتداءه على فرد الأمن.

الكاميرات تنفي التحرش

وطابقت النيابة مراجعات كاميرات المراقبة بالمول وبما جاء في الفلاشة المقدمة من المجني عليه، والتي تدحض ادعاء عاشور بالتحرش بزوجته من قبل ٤ شباب بالمول، ورصدت تسجيلات الكاميرات ٥ شباب يتحدثون مع أشقاء أصدقاء زوجة إمام عاشور، أمام دار عرض"السينما " بالمول عقب انتهاء العرض، دون حدوث مشادة أو شجار.

أقوال زوجة امام عاشور

كانت النيابة قد استمعت في وقت سابق الي اقول، السيدة ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور في حقيقة تعرضها للتحرش داخل سينما المول حسبما قال مشرف الأمن إن إمام عاشور تعدى عليه بسبب تعرض زوجته للمعاكسة أثناء وجودها في السينما.

وقالت زوجة امام عاشور في إفادتها أمام النيابة، أنه أثناء تواجدها في السينما داخل المول برفقة صديقاتها وأقاربها قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها فقامت بالإتصال بزوجها .

وتابعت في اقولها أنها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر امام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحا وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

شقيقها ينفي الواقعة

كما استمعت النيابة لشقيقيها واقاربها بخلاف فرد الامن المجني عليه ومدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه من شهود العيان.

ونفى شقيق زوجة امام عاشور في أقواله أمام النيابة تعرض شقيقته للتحرش أو المعاكسة، في حين أكد صديق اللاعب وكان من ضمن المجموعة التي رافقت الأسرة، عدم رؤيته لواقعة التحرش.



المتهمين ينكرون صلتهم بالواقعة

وأنكر ال٤ شباب المتهمين بالتحرش بزوجة اللاعب، والتي رصدتهم كاميرات المراقبة، الاتهامات الموجهة إليهم، أثناء التحقيق معهم أمام النيابة، مؤكدين عدم صلتهم بالواقعة التي تعرضت لها زوجة اللاعب.

وجاء في أقوالهم إنهم فوجئوا ببعض الشباب " أشقاء زوجة اللاعب"يتحدثون إليهم عقب انتهاء عرض الفيلم في سينما المول ويسألونهم عن شخص خليجي كان برفقتهم أو شخص يرتدي جلباب قام بمعاكسة شقيقتهم وأكدوا لهم ان مجموعتهم بأكملها لم يكن بها شخص خليجي أو يرتدي جلبابا، وانصرفوا من المول دون أي خلافات.