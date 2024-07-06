وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عامًا

أعلن المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية عن وفاة مدير التصوير عصام فريد، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “عصام فريد مدير التصوير الكبير في ذمة الله”.

ولد عصام فريد في 8 نوفمبر 1941 ونشأ وترعرع في حي المعادي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جداً، الدفعة الثانية.

صوَّر عصام فريد 36 فيلما روائيا كمصور، و61 فيلما روائيا كمدير تصوير، و24 مسلسل تليفزيونيا، حاصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، وأصبح مديراً للتصوير من عام 1970.

من أهم الأعمال التي شارك فيها هي: حلق حوش، الصديقان، ومازال النيل يجري، مراهقون ومراهقات، النوه، آه و آه من شربات، الجبلاوي، وغيرها من الأعمال.