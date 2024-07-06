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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. شوط أول سلبي بين إنجلترا وسويسرا

مباراة إنجلترا وسويسرا
مباراة إنجلترا وسويسرا
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حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة إنجلترا وسويسرا، المقامة حاليًا على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع وجود حذر دفاعي من المدربين، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

يورو 2024

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما تخطى سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

بينما أقصى منتخب سويسرا، حامل اللقب إيطاليا من دور الستة عشر بثنائية دون رد، بعدما تأهل وصيفًا للمجموعة الأولى خلف ألمانيا منتخب البلد المستضيف للبطولة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

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