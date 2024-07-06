لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان صحفى، منذ قليل، عن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة ابتداء من الساعة العاشرة صباح الأحد، حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال صيانة وتعديلات بخزان ببهمو بمركز سنورس، وذلك لتحسين الخدمة بمناطق التغذية.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة هي مركز ومدينة سنورس وبعض قرى المركز.



مركز سنورس وقرى المركز- قرية الزاوية الخضراء،قرية ابهيت الحجر ، وقرية بيهمو، وقري الحناوي والمناوي وتوابعهم.

وتهيب الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة خدمة مياه الشرب مرة أخرى، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.