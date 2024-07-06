«تيك توك» تتعاون مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. وتُصبح منصة الترفيه الرسمية للبطولة

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم، عن تشكيل شراكة استراتيجية مع تيك توك، المنصة العالمية الرائدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، بهدف تعزيز تجربة متابعة الحدث الافتتاحي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

سينطلق الحدث التاريخي في 3 يوليو في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

الشراكة تهدف إلى استغلال إمكانيات منصة تيك توك الابتكارية وقاعدة مشتركيها الواسعة لتعزيز المشاركة الجماهيرية وتنويع المحتوى المقدم لعشاق الرياضات الإلكترونية عبر العالم.

من خلال هذا التعاون، ستقدم تيك توك محتوى حصريًا لمتابعي البطولة، بما في ذلك تغطية شاملة للأحداث والفرق واللاعبين، إضافة إلى برامج مباشرة أسبوعية تتناول آخر أخبار البطولة وتفاصيل تحضيراتها.

وعلى صعيد التفاعل، ستقدم تيك توك مجموعة من الأنشطة التفاعلية لإثراء تجربة الجماهير خلال البطولة، بما في ذلك البث المباشر من مواقع الحدث ومشاركة محتوى فريد ومتنوع من مبتكري المحتوى حول العالم.

كما ستزود المنصة برموز تعبيرية وميزات خاصة للبث المباشر على تيك توك، لتعزيز تجربة المشجعين بمحتوى متميز ومتنوع.

أكد محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أهمية التعاون مع تيك توك كشريك استراتيجي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الجمهور العالمي لعشاق الرياضات الإلكترونية.

وأضاف: "تيك توك منصة مبتكرة تتمتع بشعبية كبيرة، وتساهم في جعل الرياضات الإلكترونية أكثر قرباً للجماهير من خلال تقديم محتوى فريد ومتنوع".

من جهته أكد محمد حرب، مدير الشراكات في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تيك توك ستعمل على توسيع قاعدة المشجعين وتقديم تجارب مبتكرة ومثيرة للفعاليات الرياضية عبر منصتهم.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، تستعد مدينة الرياض لاستضافة الحدث على مدى ثمانية أسابيع، حيث سيتابع عشاق الرياضات الإلكترونية منافسات بمختلف الألعاب