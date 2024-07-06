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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صلوات تجنيز القمص أنجيلوس القمص أبولوس بالزقازيق

جانب من صلوات التجنيز
جانب من صلوات التجنيز
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أقيمت صباح اليوم، صلوات تجنيز القمص أنجيلوس القمص أبولوس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق بحضور الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وبعض الإيبارشيات الأخرى، وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

رحل القمص عن عمر تجاوز ٨٢ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقرب من ٣٩ سنة.

والأب الراحل مولود يوم ١٨ يونيه ١٩٤٢ وسيم كاهنًا يوم ١٥ ديسمبر ١٩٨٥ بيد الراحل  الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، ونال رتبة القمصية يوم ٢٣ يوليو عام ٢٠٠٠، وخدم خدمات عديدة بكل همة ونشاط، من أبرزها خدمة السجون على مستوي الإيبارشية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أنجيلوس القمص أبولوس، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

صلوات تجنيز القمص أنجيلوس القمص أبولوس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح كهنة الشمامسة خورس