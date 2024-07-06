الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت والموبايل في أبريل 2024

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، السبت، عن ارتفاع كبير في عدد مستخدمي الإنترنت الثابت والموبايل في مصر بنهاية إبريل الماضي.



أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل بلغ نحو 78.90 مليون مستخدم بنهاية إبريل 2024، مقارنة بـ70.74 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 8.16 مليون مستخدم، ونسبة زيادة سنوية 11.53%، وشهرية بلغت 0.57% بعد تسجيل 78.45 مليون مستخدم في مارس السابق عليه.



كما أظهر التقرير ارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت الثابت "النطاق العريض" ليصل إلى 11.10 مليون مشترك مقارنة بـ10.28 مليون مشترك في العام السابق، بمعدل نمو سنوي 7.94% وشهري بلغ 0.93% بعد تسجيل 10.99 مليون مشترك في مارس السابق عليه.



وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الـ"يو إس بي مودم" بلغ 2.93 مليون مستخدم في إبريل 2024، مقارنة بـ2.22 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو سنوي 25.54% وشهري 0.29% بعد تسجيل 2.92 مليون مستخدم في مارس السابق.

