حمدوك: مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية الأول من نوعه منذ تفجر الأوضاع

قال عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان السابق، إن مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية يتناول ملفين رئيسيين وهما وقف الحرب والجوانب الإغاثية.

وأضاف "حمدوك"، خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر يعتبر هو الأول من نوعه منذ تفجر الأوضاع في السودان، ونحن سعيدين والشكر موصول للدولة المصرية، التي عودتنا دائمًا أنها سباقة للتعامل والتعاطي الإيجابي مع أزمات السودان.

وأشار إلى أن المؤتمر يتيح فرصة حشد الدعم الدولي للتعامل مع الأزمة السودانية، مشيرًا أننا لا زلنا نتابع فعاليات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية والذي تحتضنه العاصمة الإدارية في مصر.

وتابع، أن المؤتمر يناقش في المحور الثالث، أزمة النازحين، مؤكدًا أن أكثر من 25 مليون مهددين بالمجاعة، و10 ملايين نازح، بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون لاجئ.