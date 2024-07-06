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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع ياباني: نحو 60% من الأسر في اليابان تواجه ظروفًا معيشية صعبة

الأسر اليابانية
الأسر اليابانية
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أظهر مسح أجرته وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية أن نسبة الأسر اليابانية التي ترى أن ظروفها المعيشية (صعبة) زادت بنسبة 8.3% في 2023 عن العام الذي سبقة لتزيد النسبة إلى 59.6%.

وتعتقد الوزارة أن النتيجة نابعة من ارتفاع الأسعار، وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليوم السبت.

وتم إجراء هذا المسح، وهو أحدث استطلاع وطني حول الظروف المعيشية، في الفترة من يونيو إلى يوليو من العام الماضي، وبحسب الاستطلاع السنوي، فمن بين جميع المشاركين الذين أجابوا بأن ظروفهم المعيشية صعبة، اختار 26.5% "صعبة للغاية" و33.1% "صعبة إلى حد ما"، وحسب نوع الأسرة، أجاب 59% من الأسر المسنين و65% من الأسر التي لديها أطفال بأن ظروفهم المعيشية صعبة.

وأظهر المسح أيضًا أن متوسط الدخل السنوي لكل أسرة انخفض بمقدار 215 ألف ين، أو 3.9%، عن عام 2022 إلى 5 ملايين و242 ألف ين، فيما كان المتوسط للأسر المسنة 3 ملايين و49 ألف ين، بانخفاض 134 ألف ين.

وفي الوقت نفسه، سجلت الأسر التي لديها أطفال زيادة قدرها 276 ألف ين إلى 8 ملايين و126 ألف ين، ويبدو أن الحصة المتزايدة من الأمهات العاملات قد رفعت متوسطهن، وفي الأسر التي لديها أطفال، شكلت الأمهات العاملات 77.8% من جميع الأمهات، وهو رقم قياسي. وبلغت نسبة الموظفين بدوام كامل بين الأمهات العاملات 32.4%، وهو رقم قياسي أيضًا.

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