جامعة أسيوط تنظم حفل تخرج الدفعة رقم 57 من كلية التجارة

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت كلية التجارة حفل تخرج الدفعة رقم (٥٧)، حيث شهد الحفل تكريم أوائل الدفعة.

حضر فعاليات حفل التخرج؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتور محمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبدالسلام رئيس قسم المحاسبة، والدكتور عبدالرحيم خليل مدير مركز البحوث السياسية والاستراتيجية، وطارق شريت مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بالكلية.

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة لخريجي كلية التجارة الجدد على تحقيقهم هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير بعد أربعة أعوام من الجد، والمذاكرة، متمنياً لهم كلّ التوفيق، والنجاح، موجهاً التحية لأسر الخريجين على جهودهم مع أبنائهم؛ طوال فترة دراستهم، مشيراً إلى أن كلية التجارة بجامعة أسيوط من الجهات التعليمية الرائدة في مجالات الأعمال التجارية، والتي تعمل على إعداد خريج مواكب لاحتياجات سوق العمل، وحريص على التعلم مدى الحياة، ومؤهل للعمل سريعًا في الوظائف على المستويين المحلي، والدولي.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بخريجي كلية التجارة، وما يتميزون به من القدرة، والمهارة التي تمكنهم من العمل في مختلف المؤسسات، والهيئات، والقطاعات سواء أكانت الحكومية، أم الخاصة، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني، كما يمتلكون من المعارف، والمهارات، والقدرات؛ ما يؤهلهم من المنافسة، والعمل في الأسواق الإقليمة، والدولية.

ودعا الدكتور علاء عبد الحفيظ؛ الخريجين إلى مواصلة التدريب العملي، والعمل على تطوير الذات؛ لاكتساب مختلف المهارات الحديثة اللازمة؛ للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل الذي أصبح أكثر تنافسية من ذي قبل، متمنياً للخريجين؛ دوام التوفيق، والنجاح.

وتقدم الدكتور محمد عدوي؛ بالتهنئة للخريجين متمنياً لهم مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، وتحقيق الطموحات، والآمال، كما تقدم بالشكر، والتقدير لكل من قدم الدعم للطلاب طوال سنوات الدراسة، حتى الوصول إلى يوم التخرج، وعلى رأسهم إدارة الجامعة، وإدارة الكلية، وأسر الخريجين.