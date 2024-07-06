«تريند مايكرو» تتعاون مع «إنفيديا » لتأمين مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالمنطقة

أعلنت شركة "تريند مايكرو إنكوربوريتد"، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن شراكة استراتيجية مع شركة "إنفيديا"، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، بهدف حماية قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية المعقدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



تدمج هذه الشراكة بين التقنيات المتطورة لكل من منصة "NVIDIA NIM"، المتخصصة في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج، ومنصة "NVIDIA Morpheus"، المعنية بتحسين عمليات الأمن السيبراني، مع حلول منصة (SPC) - Trend Vision One™، التي تركز على حماية قواعد بيانات السحابة السيادية والخاصة.

يتيح هذا الدمج منظومة أمان عالية الكفاءة تعمل على حماية البُنى التحتية الرقمية للشركات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.



تتيح الشراكة لمنصة (SPC) - Trend Vision One™، استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المصغّرة التي توفرها "NVIDIA NIM"، لدعم حلول الأمان التي يقدمها نموذج "تريند مايكرو" اللغوي الكبير (LLM) الخاص بالأمن السيبراني. يشمل ذلك تحسين خصوصية البيانات وتحليلها بشكل فوري، ومكافحة التهديدات الناشئة داخل بيئة العمل المحلية، مما يعزز الأمان والتحكم في البيانات داخل الشبكة المحلية للمؤسسة.



وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "تريند مايكرو" في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: "توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يزيد من أهمية شراكتنا مع "إنفيديا"، حيث نلتزم بتمكين الشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة رقمية آمنة".



وأضاف بات لي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في "إنفيديا": "تدرك الشركات الرائدة ضرورة دمج الحلول الأمنية المتطورة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان بنيتها التحتية".

تعكس هذه الشراكة نقلة نوعية في تأمين بيئات العمل ومراكز البيانات المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث توفر حلولاً قوية ومبتكرة للأمن السيبراني، تلبي الطلب المتزايد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز الإنتاجية والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.