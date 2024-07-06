"توفيق عكاشة شريك بها".. تفاصيل سرقة سيارة نقل من سوق الجملة بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها الأمنية لإعادة سيارة تمت سرقتها بنطاق سوق الجملة دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنها مملوكة لشخص من محافظة الدقهلية ويشاركه في نصفها الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة.

وجاء ببلاغ إلى اللواء مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٤ بتبليغ المواطن "إسلام.ش.إ.ع.ع" بسرقة السيارة رقم ( د.ص.أ ٩٦٧٧) ماركة شيڤرولية نقل خضراء اللون موديل ٢٠١١ ، في المحضر رقم ٤٤٥٠ جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر لسنة ٢٠٢٤.

وفي ذات السياق.. وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.

وقال توفيق عكاشة، عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “رسالتي إلى اللواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن الجيزة، تم سرقة سيارة نصف نقل أنا شريك في نصفها مع رجل أردت أساعده في مواجهة متطلبات الحياة فسرقها الحرامي من سوق أكتوبر للجملة”.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة: “تم تحرير المحضر رقم 4450 جنح ثالث أكتوبر”.