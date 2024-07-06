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السبت 06 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تكشف آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

حماس
حماس
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كشف مصدر رفيع المستوي في حركة حماس،  أن الحركة وافقت على مقترح أمريكي لعقد مفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ونقلت "رويترز" عن المصدر اليوم السبت، قوله إن: "الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، بعد 16 يوما من المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكد المصدر أن: "الحركة تخلت عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستقبل بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع".

وتابع أن: "الاقتراح الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق".

وقالت "رويترز" أن مسؤولا فلسطينيا مطلعا على جهود الوساطة الدولية الهادفة إلي تحقيق السلام، لفت إلى إن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي العدوان المستمر منذ تسعة أشهر.

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