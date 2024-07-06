متخصص بالشأن الإفريقي: مصر لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان

قال أحمد إمبابي الصحفي المتخصص في الشئون الإفريقية، إن رؤية مصر ثابتة تجاه الأزمة في السودان وأعلنت رفضها التدخل الخارجي، مضيفًا أن استضافة مصر مؤتمر القوى السودانية يؤكد حرصها على حقن الدماء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن الدولة المصرية بادرت وقادت هذه الجهود إدراكًا منها بأهمية استقرار السودان والحفاظ على وحدته.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان، موضحًا أن هناك عددًا من المبادرات الإقليمية والدولية التي تعاملت مع الأطماع السودانية، ولكن للأسف هذه المبادرة لم تحقق نجاحًا في وقت الحرب.

وتابع أن هذا المؤتمر يأتي في لحظة مفصلية من هذا الصراع الدامي الذي يحدث على الأراضي السودانية، وبالتأكيد هو يأتي في ظرف شديد الصعوبة على الدولة السودانية وعلى المنطقة.

وأكد أن المؤتمر يأتي نظرًا لتداعيات الصراع الدائر والمستمر في السودان، وأن هذه الحرب التي تضاعفت خطورتها ومعاناة الملايين من الشعب السوداني في الداخل وأيضًا الملايين الذين فروا إلى الدول الجوار.