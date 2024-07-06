مؤتمر «Data Protect» يجمع كبار شركات الأمن السيبراني في مصر

نظمت شركة "ICT Misr" الرائدة في مجال النظم المتكاملة مؤتمرها السنوي الثاني للأمن السيبراني تحت عنوان "Data Protect".

حضر المؤتمر أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة من القطاعات الحيوية مثل المالية والمصرفية والتأمين والإنتاج الصناعي، بمشاركة بارزة من وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد المصري.

شهد المؤتمر، الذي عُقد بالتعاون مع شركة "شيفرا" العالمية لخدمات الأمن السيبراني، حضور شركاء "ICT Misr" من كبرى شركات ومؤسسات الأمن السيبراني حول العالم.

تضمن المؤتمر جلسات وفعاليات على مدار يومين، بمشاركة شركات مثل Proofpoint وDelinea وRSA وData Patrol وNetwitness وAkamai Technologies، التي استعرضت أحدث حلولها في مجال الأمن السيبراني وناقشت الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية.

صرح محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، بأن الشركة تفخر بحضور ومشاركة جميع الأطراف المعنية والفاعلة في مجال الأمن السيبراني من داخل مصر وخارجها، مؤكداً على أهمية التواصل المباشر بين الشركات والبنوك ومزودي الخدمات العالمية والجهات التنظيمية والحكومية لتبني أفضل السياسات وأدوات الأمن السيبراني.

من جانبه، أكد عمر إبراهيم، مدير الأمن السيبراني بشركة "ICT Misr"، على ضرورة التواصل المباشر بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الأمن السيبراني لتحقيق أفضل النتائج في عمليات التأمين الرقمي، لاسيما في القطاعات الأكثر حيوية، مما يوفر لعملاء الشركة أفضل الخيارات لحماية بياناتهم.

أبرزت شركة "شيفرا" الشريك المنظم للمؤتمر، دورها كموزع معتمد للأمن السيبراني، حيث تقدم حلولاً متقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك أمن الشبكات وحماية نقطة النهاية وإدارة الهوية.

خلال المؤتمر، قدمت منصة Proofpoint الأمنية خدمات البنية الأمنية الحديثة لحماية أصول المؤسسات من أكبر المخاطر، بينما استعرضت Akamai Technologies مجموعة شاملة من حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية المؤسسات من التهديدات المتطورة. كشفت Netwitness عن حلول متقدمة لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها، بينما ركزت Data Patrol على حماية البيانات ومنع التهديدات.

من جانبها، استعرضت RSA حلول حماية خدمات إدارة الهوية والوصول، وقدمت Delinea حلولاً لإدارة الوصول المميز (PAM).