«إجزيتس مينا» تعلن عن شراكة استراتيجية في السعودية بدعم مستثمرين سعوديين

أعلنت شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA، المتخصصة في التقنية المالية والاستشارات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية جديدة في السعودية بدعم مستثمرين سعوديين بقيادة عمار أحمد شطا، مؤسس شركة غتره فنتشرز، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة الجديدة.



تهدف الشراكة إلى تعزيز دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.



تقدم "إجزيتس مينا" خدمات شاملة تشمل تدبير التمويل والاستشارات الاستراتيجية، وقد نجحت في إغلاق تسع صفقات ناجحة خلال العام والنصف الماضيين. تسعى الشركة إلى تعزيز الابتكار والنمو في السوق السعودية، معتمدة على بيئة السوق الديناميكية والمبادرات الحكومية الداعمة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية لرأس المال الاستثماري.



تتمثل رؤية "إجزيتس مينا" في أن تكون المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو في النظام البيئي لريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تحقيق إمكاناتها الكاملة وتعزيز وصولها إلى رأس المال.