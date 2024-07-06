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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بزشكيان يمد يد الصداقة للجميع في أول تصريح له بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
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قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إنه "سيمد يد الصداقة للجميع" في أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وجاء تصريح بزشكيان، الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، مؤكدًا على رغبته في بناء علاقات إيجابية مع مختلف الدول والجهات.

وقال بزشكيان: "سنمد يد الصداقة للجميع"، مشددًا على أهمية التعاون الدولي من أجل تقدم إيران.

وأضاف "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم إيران، نحن جميعنا شعب هذا البلد".

وأكد بزشكيان على استقلاليته، قائلًا: "أنا غير مدعوم من حزب أو جهة والشعب هو من انتخبني".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في وقت مبكر من اليوم السبت فوز بزشكيان، المرشح الإصلاحي، بانتخابات الرئاسة، مما يفتح فصلًا جديدًا في المشهد السياسي الإيراني.

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