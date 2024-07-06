منصة «Educatly» ضمن قائمة أفضل شركات التعليم الإلكتروني الواعدة بالمنطقة لعام 2024

جرى اختيار منصة «Educatly» التعليمية ضمن قائمة HolonIQ-المؤسسة الأمريكية المتخصصة في بيانات سوق التعليم العالمي-لأفضل شركات التعليم الإلكتروني الواعدة بالمنطقة لعام 2024.



منصة “Educatly” هي الشبكة التعليمية الرائدة التي تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يدرسون وأين يدرسون، مما يضمن نجاحهم الأكاديمي والمهني، حيث تقدم للطلاب كافة المعلومات والاستشارات التي يحتاجون إليها لاستكمال دراستهم سواء في مرحلة البكالوريوس أوفي الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

كما يستطيع الدارسون من خلال المنصة اختيار تخصصاتهم، واستكشاف الخيارات المناسبة لهم في مجموعة واسعة تضم أكثر من 1100 جامعة حول العالم، والتسجيل بسهولة في أي منها.



تعمل منصة “Educatly” حالياً في كلا من مصر ونيجيريا وكينيا وايرلندا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتسعى للتوسع بهم، وتضم أكثر من 3 ملايين طالب من المنصة وتستهدف زيادتهم إلى نحو 7 ملايين طالب مع نهاية عام 2024.

كما حققت المنصة مبيعات خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون دولار وتسعى لزيادتهم خلال العام الحالي.