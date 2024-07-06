مناظرة النيابة لجثة عامل قتله زوح شقيقته بالبساتين: جروح طعنية بالصدر

واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل عامل انابيب ، على يد زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بمنطقة البساتين في القاهرة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة القتيل، أنه شاب في عقده الثالث، مصاب بجروح طعنية بمنطقة الصدر والبطن، أدت إلي نزيف دموي حال دون إنقاذه، وأمرت النيابة بعرض المجني عليه، علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكيفية ووقت حدوثها.

وكشفت تحقيقات النيابة، ان المجني عليه والمتهم، تربطهما علاقة نسب، حيث ان المتهم زوج شقيقة المجني عليه، الذى يعمل عامل في مجال "انابيب البوتاجاز"، وكانا علي خلافات دائمة، وقبل الواقعة بخمسة عشر يوم، حاول الأقارب والمعارف الصلح بينهما، ولكن باءت كل محاولتهم بالفشل، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة، واستل المتهم سلاح أبيض"سكين"، في غفلة من المجني عليه وباغته بعدة طعنات قاتلة، وفر هاربا، وحاول الجيران إسعاف المجني عليه ولكنه لفظ أنفاسه الاخيره قبل وصوله الي المستشفي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي المتهم بقتل عامل بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بمنطقة البساتين.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من الاهالي بشارع الجزارين، دائرة القسم، مفاده مقتل شخص خلال مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل عامل يدعي "محمد علي"، علي يد آخر بعدة طعنات، خلال مشاجرة أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.