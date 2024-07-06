«أبوظبي» تستضيف المرحلة النصف نهائية من جوائز إيمي الدولية 2024

تستضيف أبوظبي المرحلة النصف نهائية من جوائز إيمي الدولية 2024 من 3 إلى 5 يوليو، بالتعاون مع شركة ميرال في فندق هيلتون أبوظبي.

تُعد هذه المرحلة جزءاً أساسياً من مسيرة الجوائز المرموقة، حيث يتم تقييم البرامج التليفزيونية من خارج الولايات المتحدة في مختلف الفئات مثل البرامج الترفيهية والمسلسلات الدرامية.

تشهد الفعالية مشاركة نخبة من مشاهير التلفاز والإعلام ضمن لجنة التحكيم التي ستقوم بمشاهدة وتقييم البرامج.

سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في أغسطس 2024 لفئات الأخبار والقضايا الراهنة، وفي سبتمبر وأكتوبر 2024 لباقي الفئات.

أوضحت الدكتورة نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيراميديا"، أن استضافة أبوظبي لهذه الجوائز للسنة الخامسة عشرة على التوالي تعكس التزام المدينة بدعم الفنون.

شارك في التحكيم هذا العام مجموعة من الشخصيات البارزة من الوطن العربي، ما يعزز مكانة أبوظبي في الصناعة التليفزيونية.

