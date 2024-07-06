البريد: 4620 مكتبا نموذجيا يقدم خدمات ذكية للمواطنين

كشف عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4620 مكتبا بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 4391 مكتبًا عن نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو سنوي 5.22% وشهري 0.06%، بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه 4617 مكتبًا.



وأضاف، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.38 ألف مستفيد بنهاية أبريل الماضي بمعدل تغير 3.29%، مقارنة بنحو 24.18 ألف جنيه عن نفس الفترة عام 2023.



وتابع، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 4.94 مليون مستفيد خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 4.85 مليون مستفيد من العام السابق، بنسبة نمو سنوي 1.86% وشهري - 2.18% بعد أن سجل 5.05 مليون مستفيد خلال مارس السابق عليه.



ولفت إلى أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ 610 آلاف حوالة، مقارنة بنحو 805 آلاف حوالة عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل تراجع سنوي 24.20%.

