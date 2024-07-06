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السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه  تقرر تغيير موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها يوم الإثنين القادم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديد ة ليكون في الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس استعراض بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكـومة الجديدة .

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي  يوم الأربعاء الماضي، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.

الامانة العامة لمجلس النواب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديد