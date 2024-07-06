مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه تقرر تغيير موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها يوم الإثنين القادم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديد ة ليكون في الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس استعراض بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكـومة الجديدة .

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.