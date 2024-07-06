خاصI أول رد من محامي شيرين عبد الوهاب على واقعة الضرب من حسام حبيب

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي باسمها أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيراً إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

يشار إلى أن هناك تقريرًا طبيًا تم تحريره اليوم عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب ، وتم خلاله إثبات ما حدث من إصابات.

في سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.