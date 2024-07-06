إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي "Project G-Assist" من Nvidia لتحسين تجربة الألعاب



كشفت Nvidia عن مشروعها الجديد "Project G-Assist". يقدم هذا المشروع عرضًا تجريبيًا لمساعد شخصي مدعوم بتقنية RTX ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم سياقي في الوقت الحقيقي لألعاب الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة.



يُعرف Project G-Assist بأنه مساعد شخصي ذكي مصمم خصيصًا للاعبين، يستخدم تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لفهم الوضع داخل اللعبة وتقديم المساعدة والإرشاد بناءً على سياق اللعبة. سواء كنت لاعبًا مبتدئًا تبحث عن نصائح أو لاعبًا متمرسًا يواجه تحديًا، يهدف G-Assist إلى أن يكون رفيقك الموثوق في رحلتك داخل اللعبة.



يعمل Project G-Assist عن طريق تحليل إدخالات اللاعب، سواء كانت صوتية أو نصية، بالإضافة إلى صورة من شاشة اللعبة. يتم استخدام نماذج رؤية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم سياق اللعبة وتحديد العناصر والأحداث المهمة. بعد ذلك، يُربط هذا التحليل بنموذج لغوي ضخم متصل بقاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات مفصلة عن اللعبة.



بفضل هذه التقنيات المتقدمة، يمكن لـ G-Assist تقديم إجابات دقيقة وشخصية لاستفسارات اللاعبين، وتقديم إرشادات مفيدة، وحتى مساعدة في ضبط إعدادات اللعبة لتحقيق الأداء الأمثل.

يمثل Project G-Assist خطوة كبيرة إلى الأمام في دمج الذكاء الاصطناعي في عالم الألعاب. من خلال تقديم المساعدة السياقية في الوقت الحقيقي