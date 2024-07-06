محافظ المنيا الجديد: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالصعيد

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت فور وصوله لمقر الديوان العام للمحافظة، المهنئين بمناسبة توليه مهام منصبه.

وكان على رأس مستقبليه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية ومديرى إدارات الديوان العام.

أعرب محافظ المنيا عن شكره وتقديره لجميع المهنئين، مؤكداً أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والعمل بروح الفريق الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في المحافظة.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً بمحافظات الصعيد وخاصة المنيا لما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، وما تحظى به من موقع متميز بين محافظات الوجه البحرى والقبلى، يؤهلها لأن تكون قاطرة تنموية ومركزاً لوجيستياً في المرحلة القادمة.

كما أكد المحافظ اعتزازه وفخره كونه من أبناء الصعيد ونشأته على المبادئ المصرية الأصيلة المبنية على الإخلاص في العمل وتقوى الله، مشيرا إلى أهمية طرح المشكلات بكل شفافية ووضوح حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة لكل مشكلة على حدة بما يتوافق مع احتياجات المواطن البسيط.

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